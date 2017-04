PS : le président du CUP en GAV

0

Romain Mabille, le président du Collectif Ultras Paris (CUP), a été placé en garde à vue vendredi. Il est soupçonné de violences volontaires en réunion avec circonstances aggravantes.Selon, la police dispose d'éléments confirmant la présence de Romain Mabille et d'autres supporters issus du CUP, lors d'une bagarre ayant eu lieu le 16 avril 2016, en marge de la rencontre de Ligue 1, Troyes Reims . Des membres de la K-soce Team (groupe ultra désormais affilié au CUP), dont Mabille, seraient venus se battre contre des supporters de Reims, à la demande de ceux de Troyes.Après les incidents à Bastia , les jets de fumigènes à Nantes , et cette nouvelle affaire, cette semaine n'aura clairement pas fait la publicité du mouvement Ultra et de la Ligue 1. Alors que Conforama...