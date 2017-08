Pröpper débarque à Brighton

NG

Pendant que Nice attire Wesley Sneijder gratos Brighton vient d'annoncer la signature d'un autre international néerlandais, Davy Pröpper , pour la coquette somme de 11 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de l'histoire du club promu en Premier League au printemps dernier. L'ancien joueur du PSV Eindhoven constitue la seconde recrue des, après le gardien australien Mathew Ryan L'an dernier, le milieu de terrain de 25 ans a réalisé une saison pleine, cumulant six buts et huit passes décisives.Appelez-le Monsieur Pröpper.