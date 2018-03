Pronostic Zenit Leipzig : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Match ouvert à St Petersbourg

Le RB Leipzig pensait avoir fait la différence à l'aller en menant de 2 buts à cinq minutes de la fin, puis un magnifique coup franc de Criscito a permis au Zenith de repartir d'Allemagne avec ce but à l'extérieur si important. Cette rencontre retour s'annonce donc ouverte car les Russes sont dans l'obligation de marquer et en face Leipzig va vouloir profiter des espaces laissés. En Europa League, le Zenith a remporté tous ses matchs à domicile avec à chaque fois plusieurs buts marqués. De son côté, les Allemands ne sont pas en reste et ont inscrit des buts à quasiment toutes leurs rencontres en déplacement (hormis à Besiktas). Les coéquipiers de Timo Werner restent sur deux succès prolifiques à l'extérieur en Europe (4 à 1 à Monaco, et 3 à 1 à Naples).Cette rencontre devrait être intéressante à suivre pour les téléspectateurs entre deux équipes qui ne ferment pas le jeu.