Pronostic WBA Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea en champion !

Chelsea touche au but ! En tête de la Premier League toute la saison, les Blues ont l'occasion de décrocher un nouveau titre de champion dès ce vendredi s'ils s'imposent sur la pelouse de West Bromwich Albions. Et les raisons de croire en ce succès sont nombreuses. Les hommes d'Antonio Conte restent sur 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs. Ils se sont notamment imposés à Everton (0-3) et ont condamné Middlesbrough à Stamford Bridge (3-0). West Bromwich, de son côté, n'a plus gagné depuis 6 matchs et restent sur 3 défaites consécutives à domicile. De plus, les partenaires de Johnny Evans n'ont plus rien à jouer et ne devraient pas pesé bien lourd face à des Blues à l'esprit irréprochable et bien déterminés à remporter le titre dès cette semaine.