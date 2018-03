Pronostic Villarreal Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Griezmann droit au but

Pariez sans risque sur le Villarreal - Atletico avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/164/239">Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Pariez sans risque sur le Villarreal - Atletico avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et a target="_blank" href="http://tracking.trackor.net/out/rdj/164/239">Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Atletico de Madrid, qualifié facilement pour les quarts de finale de l’Europa League, devra affronter le Sporting pour une place dans le dernier carré. Avant de penser aux échéances européennes, retour à la normalité du championnat et plus précisément au déplacement à Villarreal ce dimanche. Les Madrilènes sont dans une forme incroyable avec 11 victoires en douze matchs (seule défaite contre le Barca au Camp Nou). L’Atletico est connu pour pratiquer un jeu plutôt défensif basé sur un pressing tout terrain pour récupérer la possession et se projeter rapidement vers l’avant.Depuis quelques semaines, en plus d’être solide les Colchoneros marquent beaucoup, les qualifications des transferts de Diego Costa et Vitolo ayant bonifié l’effectif de Simeone. Un homme se distingue en ce moment, et bonne nouvelle pour l’équipe de France à 3 mois du mondial, il s’agit d’Antoine Griezmann. En première partie de saison, l’attaquant français a connu quelques difficultés mais depuis quelques temps il enchaîne les performances de haut vol à l’image de ce but superbe et tout en finesse contre le Lokomotiv. Antoine Griezmann (14 buts sur les 13 derniers matchs) sera l’arme principale de l’Atletico pour faire la différence sur la pelouse de Villarreal.1)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€2)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec