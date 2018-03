Pronostic Viktoria Plzen Sporting Lisbonne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Place à l’attaque

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 210€ chez Netbet

Les bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Viktoria Plzen - Sporting Lisbonne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Sporting se déplace en République Tchèque pour affronter le Viktoria Plzen dans le cadre des huitièmes de finale retour d’Europa League. A l’aller, les Portugais se sont imposés 2 à 0 avec un doublé de Montero. Les joueurs du Viktoria doivent réaliser un exploit pour se qualifier, pour cela ils devront mettre énormément de pression sur leur adversaire. Forts de leur avantage, les joueurs de Jorge Jesus vont vouloir exploiter les espaces laissés par le Viktoria pour faire la différence.Bonne nouvelle pour les Lisboètes, le retour de leur meilleur buteur Bas Dost qui lors du dernier match de Liga Nos a permis aux siens d’engranger 3 points supplémentaires avec un doublé en 30 minutes. Cependant, le Sporting se doit d’être vigilant car le Viktoria a réalisé un parcours parfait à domicile en Europa League avec à chaque fois plusieurs buts. Cette rencontre s’annonce plaisante et les joueurs Tchèques vont tenter le tout pour le tout pour retourner cette situation mal embarquée. De plus cette saison, le Sporting a marqué quasiment lors de tous ses déplacements européens (hormis à Barcelone) et a aussi souvent fait preuve de fébrilité défensive (a encaissé au moins un but lors de ses déplacements en LDC et EL).- Vous obtenez un 1er pari remboursé de 190€ + 20€ de bonus supplémentaires- Misez votre premier pari de 190€ sur ce pari et gagnez 304€- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 190€ !- Vous aurez aussi 20€ de bonus en + à utiliser en exclu, que ce pari soit gagnant ou perdant.offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavecavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec