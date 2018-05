Pronostic vainqueur Coupe du Monde 2018 : analyse, meilleures cotes et bonus !

Le Mondial démarre bientôt et la période est aux pronostics du vainqueur de la Coupe du Monde 2018. Nous vous avons répertorié ici toutes les nations qui semblent avoir une chance de s'imposer ainsi que leurs cotes respectives

Pronostic Coupe du Monde 2018 : les favoris

Pronostic Coupe du Monde 2018 : les gros outsiders

Championne du Monde en titre, l'dispose d'un groupe associant l'expérience des vainqueurs de 2014 (Hummels, Neuer, Muller, Ozil, Kroos, etc.) et l'enthousiasme de sa jeunesse représentée entre autres par Leroy Sané, Timo Werner ou Leon Goretzka. De plus, cette formation dispose avec Joachim Löw d'un technicien hors pair qui connaît parfaitement son groupe de joueurs. Comme souvent, les Allemands ont été intraitables pendant les éliminatoires (10 matchs, 10 victoires).Comme à chaque coupe du Monde, leest favori, d'autant plus avec un Neymar qui semble encore plus extraordinaire qu'il y a quatre ans. Le souvenir de 2014 est bien ancré dans les mémoires brésiliennes et les Auriverde arrivent en Russie motivés comme jamais pour effacer ce souvenir douloureux. L'arrivée de Tite sur le banc semble en plus avoir fait du bien au Brésil qui a dominé de la tête et des épaules les qualifications en zone AmSud.Finaliste malheureux de l'euro 2016, larêve aussi d'un nouveau titre, 20 après l'exploit de 98. Les Bleus se préparent depuis 4 ans et ont les moyens de prétendre à la victoire finale après leur 1/4 de 2014 alors qu'ils étaient en reconstruction. Griezmann, Mbappé et Pogba sont attendus comme les leaders de jeu de cette formation. Avec Didier Deschamps à leur tête, ils possèdent un coach avec la culture de la gagne.Quand une équipe possède Lionel Messi dans ses rangs, elle fait évidemment partie des favoris tant le numéro 10 argentin est capable de gagner une rencontre à lui seul. Souvent placée mais rarement sacrée ces dernières années (y compris en Copa America), l'avait échoué en finale de la dernière Coupe du Monde et elle est bien déterminée à resoulever enfin un trophée.L'dispose certainement de l'un des collectifs les plus complets. Champion du monde en 2010 et vainqueur de l'Euro 2012, la Roja a certes connu des revers depuis mais elle arrive en Russie pleine de certitudes sur son jeu qui devrait être a priori moins stérile qu'en France. Andres Iniesta dispute certainement à cette occasion sa dernière grande compétition internationale et aura à cœur de ranimer les souvenirs de 2010.Certaines autres formations auront leur mot à dire et veulent profiter de leur génération dorée pour réussir un coup en Russie. La, par exemple, possède actuellement l'une des plus belles générations de son histoire. Le chef de file des Diables Rouges sera incontestablement Eden Hazard qui, depuis plusieurs années, a permis à son équipe de progresser et de rivaliser avec les grandes nations. D'autres joueurs l'ont suivi dans cette dynamique et notamment Kevin de Bruyne, rayonnant dans le milieu de terrain de City sous Guardiola.Souvent dans les favoris avant le début d'une compétition mais quasiment toujours décevante, l'espère réussir une belle coupe du Monde. Cette année, leur sélectionneur a misé sur la jeunesse et la vitesse à l'image des Alli, Rashford, Sterling ou Lingaard. L'insouciance et le potentiel de ces joueurs en font un possible candidat au titre. Avec Harry Kane, ils ont un attaquant d'envergure internationale capable de les emmener loin.Champion d'Europe en 2016 à la surprise générale, lede Cristiano Ronaldo espère faire un doublé Mondial-Euro comme les Bleus en 1998-2000. Les Lusitaniens vont devoir élever leur qualité de jeu pour pouvoir aller loin avec un effectif vieillissant. Mais avec CR7, ils possèdent un formidable joueur capable de transmettre son goût de la victoire et de faire la différence à tout moment.