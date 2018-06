Pronostic Uruguay Russie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Des Russes surprenants

L'Uruguay et la Russie s'affrontent dans le cadre du dernier match du groupe A. Les deux équipes sont déjà qualifiés avec 6 points chacune au compteur et vont maintenant se disputer la place de 1er du groupe. Moribonde avant le début du Mondial, la Russie est certainement la formation qui a laissé l'une des plus belle impressions dans ce début de compétition. Offensivement, son jeu est fluide et rapide avec Golovin à la baguette. Le meneur russe est excellent et va attiser les convoitises des grands clubs européens. A ses côtés, Cheryshev a profité de la blessure de Dzagoev pour s'imposer et être le meilleur buteur de l'équipe avec Dzyuba. Etant donné que les 2 formations sont qualifiées, il pourrait y avoir quelques changements dans la composition des deux équipes.L'Uruguay a remporté ses deux matchs sans être brillante, mais en affichant une grande solidité. La Celeste s'est imposée deux fois sur le même score de 1-0, Gimenez délivrant les siens contre l'Egypte et l'opportuniste Suarez ayant permis de vaincre les Saoudiens à chaque fois sur corner. La première place est en jeu, mais le plus important pour les deux équipes consistent à rester invaincus avant le début des huitièmes pour arriver avec le plein de confiance. Avec des équipes remaniées et une première place finalement pas si importante (en 1/8e, il faudra jouer le Portugal champion d'Europe en titre ou le grand favori espagnol), les deux équipes pourraient se neutraliser dans un match fermé.