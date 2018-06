Pronostic Uruguay Portugal : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Défense de marquer

L'Uruguay et le Portugal s'affrontent ce samedi à Sotchi dans le cadre des huitièmes de finale du Mondial 2018. L'Uruguay a terminé en tête de son groupe devant la Russie avec 3 victoires, 5 buts marqués et 0 encaissé. Luis Suarez est le meilleur buteur de cette formation avec deux rélisations, tandis que son compère Cavani affiche un but au compteur. Laa réalisé trois prestations solides dans le sillage de sa charnière centrale Godin-Gimenez, deux coéquipiers à l'Atlético Madrid qui apportent une énorme sérénité à l'arrière-garde uruguayenne. D'ailleurs cette équipe uruguayenne rappelle souvent l'Atlético de Diego Simeone, que ce soit au niveau du pressing, de la combativité ou de ses contre-attaques. A l'image des équipes sud-américaines, les Uruguayens ont cette grinta, cette rage de vaincre, et peu importe la qualité du match, seule la victoire compte. Au 1er tour, si les Russes ont séduit par leur jeu fluide dans le groupe A, ce sont les hommes d'Óscar Tabárez qui ont terminé premiers grâce à leur imperméabilité défensive et à leur réalisme offensif. Devant, le duo Cavani-Suarez est une menace importante pour n'importe quelle défense avec 72 buts inscrits à eux deux cette saison toutes compétitions confondues (clubs et sélections).A l'image de ce que sait faire de mieux l'Uruguay, le Portugal a bâti son titre de champion d'Europe 2016 sur sa défense. Le parcours actuel du Portugal rappelle celui de l'Euro, avec un premier tour délicat dont un match nul 3-3 (Hongrie en 2016 et Espagne cette année). La seule différence est que Cristiano Ronaldo est rentré dans la compétition tambour battant. En effet, CR7 a déjà inscrit 4 buts en ratant un penalty sur le dernier match face à l'Iran. Godin et Gimenez, habitués à affronter le Portugais en Liga, devront le canaliser. Défensivement, les Lusitaniens comptent sur le quatuor Cédric-Pepe-Fonte-Guerreiro qui était monté progressivement en puissance lors de l'Euro. Étant donné la solidité défensive de ces deux équipes, un match fermé et des prolongations sont envisageables. Ensuite, l'attaque bicéphale de laa les moyens d'apporter la qualification à l'Uruguay.