Pronostic Uruguay Arabie Saoudite : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Le réveil des Pistoleros

L'Uruguay a idéalement lancé son Mondial avec une victoire sur l'Egypte. Si le résultat est positif, le contenu fut plutôt pauvre et il a fallu un coup de tête rageur de Gimenez dans les derniers instants de la rencontre pour arracher ce succès. Oscar Tabarez, le coach de la, devrait certainement modifier son animation offensive et apporter plus de mobilité et de vitesse. Dans ce premier match, un joueur a particulièrement déçu : Luis Suarez. Le numéro 9 a souvent été peu inspiré et a perdu de nombreux ballons. Il sera néanmoins évidemment reconduit devant avec Cavani qui a été plutôt convaincant, se créant de nombreuses occasion. Face à une défense faible comme celle de l'Arabie Saoudite, les attaquants uruguayens devraient pouvoir ouvrir leur compteur buts. Lors de cette première rencontre, la défense uruguayenne s'est montrée très solide dans le sillage de la défense centrale Gimenez-Godin En plus d'être robuste, cette charnière a apporté le danger sur les buts égyptiens. Les deux compères de l'Atlético sont des habitués du "Clean sheet" avec leur club et font de même avec leur sélection à l'image de leurs 4 derniers matchs (aucun but encaissé).Jeudi en ouverture du Mondial, l'Arabie Saoudite a été largement dominée par la Russie (5 à 0) et a réalisé une piètre performance. Les Saoudiens étaient arrivés en Russie avec des signes encourageants comme leur courte défaite en Allemagne. Cependant, leur première rencontre a montré toutes leurs faiblesses, notamment du point de vue défensif. Les Saoudiens ont déjà craqué face à Cheryshev et voilà que le redoutable duo Cavani/Suarez débarque face à eux. Cette rencontre devrait voir l'Uruguay s'imposer sans concéder de but et Cavani devrait retrouver son efficacité pour permettre à son équipe de quasiment valider son billet pour les huitièmes.