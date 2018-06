Pronostic Tunisie Angleterre : 120€ offerts en EXCLU et 265€ à gagner

Unibet offre aux lecteurs de SoFoot 120€ au lieu des 100€ qu'il propose habituellement. Un bonus à obtenir avec le code "SOFOOT"

L'Angleterre n'a pas le droit à l'erreur

La Tunisie part de loin

Les deux équipes au complet !

Les compo probables :

L'Angleterre sur sa lancée

Co-favori de ce groupe G en compagnie de la Belgique, l'Angleterre doit à tout prix démarrer cette Coupe du monde 2018 par une victoire contre la Tunisie si elle veut aller chercher la 1re place. Dans une formidable dynamique de 10 rencontres sans défaite, lesont facilement terminé en tête de leur poule de qualifications et ils viennent d'enchaîner 2 victoires convaincantes en préparation, face au Nigeria (2-1) et au Costa Rica (2-0).Difficile vainqueur de son groupe éliminatoires dans la zone Afrique, la Tunisie a directement tout de même validé son ticket pour la Russie en finissant devant la République démocratique du Congo au classement. Invaincus un temps durant 9 matchs d'affilée au sein leur campagne de rencontres amicales, les Aigles de Carthage l'ont toutefois conclu par un court revers sur la pelouse de l'Espagne il y a 10 jours (0-1).Capitaine et leader offensif de l'équipe d'Angleterre, le buteur Harry Kane sera évidemment le danger numéro 1 pour la défense tunisienne. Auteur de 30 buts en Premier League cette saison, il pourra notamment compter sur les excellents Sterling ou Alli pour l'aider à se procurer de grosses occasions. En face, la Tunisie possède de nombreux joueurs passés ou évoluant actuellement en France. Brillant avec Rennes en Ligue 1, Khazri devrait emmener l'attaque des Aigles, aux côtés du dijonnais Sliti. Au milieu, le très bon montpelliérain Skhiri occupera le poste de sentinelle.: Pickford - Walker, Stones, Cahill – Trippier, Dier, Alli, Lingard, Young – Kane, Sterling.: Hassen - Bronn, Ben Youssef, Meriah, Maâloul – Ben Amor, Skhiri, Sassi – Sliti, Badri, Khazri.Intéressante durant sa préparation, l'Angleterre semble détenir les armes pour maîtriser une équipe de Tunisie bien inférieure sur le papier. Positionnés dans un système en 3-5-2 plutôt ambitieux, les hommes de Gareth Southgate devraient logiquement percer la défense tunisienne ce lundi. Courageuse et pleine de bonne volonté, la formation coachée par Nabil Maâloul va avant tout essayer d'arracher un point dans cette 1re rencontre et tenter des contres, mais il sera compliqué de marquer vu les derniers bons matchs de l'Angleterre au niveau défensif.