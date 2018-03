Pronostic Toulouse OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Une affiche & des buts

L'Olympique de Marseille a fait forte impression cette semaine contre Bilbao en Europa League avec un doublé d'Ocampos, un but sublime de Payet et des caviars signés Thauvin. Les Marseillais connaissent en revanche un passage un peu plus délicat en championnat et restent d'ailleurs sur un nul concédé à domicile contre Nantes (1-1). Ce dimanche, les Phocéens se déplacent à Toulouse qui lutte pour éviter la relégation.Les joueurs de la Ville Rose ont fait match nul chez la lanterne rouge Metz (1-1) après avoir déjà concédé un score de parité au Stadium contre Monaco dans une rencontre prolifique en buts (3-3). Le TFC compte de nombreux attaquants dans son effectif : Delort, Toivonen, Gradel, Sanogo et Corentin Jean. Avec de tels joueurs et la confiance retrouvée par Gradel et Sanogo, les Toulousains sont capables d'inscrire des buts contre n'importe quelle équipe. Cette rencontre s'annonce prometteuse en termes de spectacle car les Olympiens, de leur côté, ont marqué quasiment à chaque fois en déplacement (hormis à Paris et Lyon).