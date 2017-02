Pronostic Toulouse Bastia : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

0

Toulouse sur sa lancée face à des Corses qui voyagent mal

Ayant bien recruté devant dans les dernières heures du mercato, Toulouse peut désormais jouer en 4-2-3-1, un système qui permet de voir Trejo, Braithwaite et les deux derniers arrivés Andy Delort et Corentin Jean tous ensemble sur le terrain. En février, Toulouse a écrasé Angers au Stadium (4-0) et il a obtenu un bon nul sur la pelouse de Lorient (1-1) en début de semaine. Ce samedi, les Toulousains reçoivent Bastia, 19e du classement, qui a perdu 8 de ses 11 matchs joués à l'extérieur. Avec en plus les retours importants de Somalia (de blessure) et de Yago (de la CAN), le Téfécé devrait pouvoir enchaîner à domicile.