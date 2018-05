Pronostic Toulouse Ajaccio : Analyse, prono et cotes du Barrage de Ligue 1 Ligue 2

Toulouse veut finir le travail

Les Toulousains ont quasiment validé leur ticket pour la Ligue 1 la saison prochaine avec leur victoire dans le match aller des barrages contre l'AC Ajaccio. Les joueurs de la Ville Rose se sont imposés 3-0 à la Mosson, stade choisi par la Ligue pour punir Ajaccio des incidents survenus lors de match précédent contre Le Havre. Comme souvent cette saison, le TFC a pu compter sur un Max Alain Gradel décisif. Buteur sur coup-franc contre les Corses, l'Ivoirien est certainement le plus régulier de l'effectif. Ce dimanche, les Toulousains affrontent les Corses pour le match retour. Pour espérer faire douter les Toulousains, les Corses vont devoir marquer rapidement et se découvrir, et par conséquent laisser des espaces aux attaquants adverses.La saison des hommes de Debève a été longue et avec cet avantage de 3 buts, ils ont la possibilité de pouvoir profiter et de donner du plaisir à un public qui a souffert tout au long de la Ligue 1. Les spectateurs du Stadium ont souvent assisté à des rencontres spectaculaires avec plusieurs buts (au moins 1 but dans chacun des 15 derniers matchs au Stadium) mais ils voudront une victoire pour effacer les mauvaises prestations. Lors des trois derniers matchs à domicile, Durmaz et ses partenaires ont remporté 2 de ces matchs en se créant plusieurs opportunités et en inscrivant plusieurs buts. De leur côté, les Ajacciens ont tout connu en une semaine, de la joie après la qualification face aux Normands puis la désillusion de la Mosson. Psychologiquement, les Corses sont touchés suite à cette défaite mais aussi suite aux incidents face au Havre. Le TFC devrait logiquement s'imposer devant son public.