Pronostic Tottenham Manchester United : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Premier League

0

Un nouveau but d’Harry Kane !

jusqu'au 15 mai seulement

Les autres bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après sa très belle 3ème place lors du précédent exercice, Tottenham réalise une encore plus belle saison cette année. Bien que le titre soit désormais inaccessible, les Spurs sont pratiquement assurés de finir dauphins des Blues de Chelsea. L’équipe de Mauricio Pochettino est actuellement la 2ème meilleure attaque et la meilleure équipe à domicile de Premier League. Les partenaires d’Hugo Lloris ont en effet remporté 16 de leurs 18 matchs à White Hart Lane et ont inscrit 45 buts, soit près de 2,5 buts par match en moyenne. En face d’eux se présente une équipe mancunienne classée à une décevante 6ème place cette saison en Premier League. Focalisé sur sa finale d’Europa League, José Mourinho a indiqué qu’il ferait l’impasse sur le Championnat pour se concentrer uniquement sur sa finale. Ce sont donc des Reds Devils démobilisés et fatigués après leur demi-finale de jeudi qui se déplaceront à Londres. Ainsi, Tottenham devrait une nouvelle fois s’imposer dans son stade où il excelle. Et c’est son meilleur buteur Harry Kane qui devrait encore s’illustrer dans cette rencontre. Auteur de 21 buts en championnat cette saison, l'international anglais peut scorer une fois de plus, comme il y a 15 jours face à Arsenal.avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec