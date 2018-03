Pronostic Tottenham Juventus : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

La Juventus à l’expérience

Les Spurs de Tottenham ont réalisé une excellente opération à Turin avec un nul obtenu à l'aller (2-2). Au coup d'envoi de match ce retour, ils seront qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le danger pour les hommes de Pochettino serait de penser que le plus dur est déjà fait et ce d'autant plus contre la Juventus, habituée des compétitions européennes et récente finaliste de la LDC. Les Bianconeri croient toujours en la qualification et peu importe l'adversaire et le stade dans lequel ils jouent. La Juventus c'est une institution du football, quand on pense qu'elle est à terre c'est elle qui vous croque. Le Napoli pensait s'envoler en championnat, mais désormais, si la Vieille Dame gagne son match en retard, elle reprendra la tête du Calcio.Lors de la phase de groupe, une victoire à l'Olympiakos était impérative pour les hommes de Max Allegri et ils ont évidemment accompli cette mission. Ce week-end, un déplacement difficile les attendait à Rome contre la Lazio, et les Turinois ont maîtrisé le match pour s'imposer dans les derniers instants grâce à Paolo Dybala. Le Vieille Dame compte dans ses rangs des champions du monde comme Buffon et Khedira qui apportent l'expérience nécessaire pour aborder ce genre de matchs. La Juventus est toujours là dans les grands rendez-vous et une victoire des Bianconeri à Wembley peut rapporter gros.