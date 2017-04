Pronostic Tottenham Arsenal : Analyse, prono et cotes du derby londonien

0

Un résultat et des buts pour les Spurs

2ème de Premier League, Tottenham reçoit ce dimanche les Gunners d'Arsenal dans le cadre de la 34ème journée de Premier League. Lancés dans un sprint final face à Chelsea, les Spurs viennent d'enchainer 9 victoires consécutives en championnat ce qui leur permet désormais de pointer à 4 points du leader. 2ème attaque de Premier League, les joueurs de Mauricio Pochettino dispose d'un énorme potentiel offensif grâce à son trio composé d'Harry Kane (20 buts), Dele Alli (16 buts) et du Coréen Son (12 buts). Tottenham est invaincu à domicile et a remporté 15 de ses 17 matchs. De plus, ils y ont inscrit 43 buts en 17 matchs soit plus de 2,5 buts par match en moyenne. En face, Arsène Wenger pourra compter sur ses attaquants Sanchez et Walcott auteurs de 29 buts à eux deux cette saison. Il devrait donc y avoir des buts dans cette affiche opposant ces deux équipes joueuses. Cependant, Tottenham parait au-dessus son voisin et peut raisonnablement espérer obtenir au moins le nul à White Hart Lane.