Pronostic Suisse Costa Rica : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Solides ces Suisses !

Profitez de 150€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Vous pouvez une nouvelle fois retirer votre remboursement de 50€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 150€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Vous pouvez une nouvelle fois retirer votre remboursement de 50€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

2e du groupe à égalité de points avec le Brésil, la Suisse a son destin entre ses mains alors qu'elle affronte l’équipe la plus "faible" du groupe pour ce dernier match. Lors de sa première rencontre, laa surpris en décrochant un match nul face aux favoris brésiliens (1-1). Les Suisses ont ensuite confirmé contre la Serbie, parvenant à renverser le score pour s’imposer avec des buts de Xhaka et Shaqiri (2-1). Avec un nul ou une victoire sur ce 3match, la Suisse jouera les huitièmes de finale. Cette formation dirigée par Vladimir Petkovic est très solide, perdant seulement 2 fois lors des 24 dernières rencontres disputées (aux tirs aux buts contre la Pologne lors de l’Euro 2016 et au Portugal lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde).Ce mercredi, les Suisses affrontent une équipe du Costa Rica déjà éliminée, et qui n’a pas été en mesure de marquer le moindre but depuis le début de ce Mondial. En 2014, cette formation avait surpris en atteignant les 1/4 de finale mais cette année l'alchimie ne semble pas prendre dans le groupe costaricain. Si Keylor Navas est toujours aussi bon dans les cages (7 arrêts uniquement sur le match contre le Brésil), le capitaine Bryan Ruiz est lui nettement plus discret. Le Costa Rica a concédé 8 défaites au cours des 10 derniers matchs, et ses seules victoires ont été obtenues contre des nations non qualifiées pour ce Mondial (Écosse et Irlande du Nord). Cette rencontre devrait voir les Suisses s’imposer et confirmer leur place en huitièmes de finale. Vu la faiblesse offensive du Costa Rica, il semble probable que cette formation retourne en Amérique centrale sans avoir inscrit le moindre but lors de ce Mondial.- Vous avez le droit à un remboursement de 150€ EN ARGENT RÉEL sur vos 2 premiers paris (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€- Vous avez encore le droit encore à 50€ de remboursement sur votre 2e pari- Vous avez le droit à un remboursement de 150€ EN ARGENT RÉEL sur vos 2 premiers paris (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€- Vous avez encore le droit encore à 50€ de remboursement sur votre 2e parioffert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecjusqu'au 28 juin seulementavecavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecPour lire une analyse encore plus détaillée, rendez-vous sur leréalisé par la référence RueDesJoueurs, partenaire paris sportifs de So Foot.