Pronostic Suède Suisse : Analyse, prono et cotes du 1/8e de finale de la Coupe du monde 2018

La Suède est très solide

La Suisse s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en terminant à la deuxième place du groupe derrière le Brésil. Laa d'abord fait match nul face aux Brésiliens, un résultat plutôt chanceux tant laavait dominé, avant de s'imposer face aux Serbes en bénéficiant de circonstances favorables (penalty flagrant oublié pour les Serbes et un match nul aurait été plus en adéquation avec la physionomie du match). Sur leur dernière rencontre face à un Costa Rica déjà éliminé, les Serbes ont terminé le match face sur un nouveau score de parité, suffisant pour intégrer les huitièmes. Durant cette phase de groupe, les Suisses ont marqué à 5 reprises (5 buteurs différents) et ont encaissé 4 buts (au moins un par rencontre). La Suisse est invaincue depuis 9 rencontres et aborde ce huitième de finale en toute confiance, mais déjà, à l'Euro 2016, les Suisses étaient sortis 2et invaincus de leur groupe avant de connaître l'élimination à ce stade des huitièmes de finale.La Suisse affronte une formation suédoise qui avait déjà donné du mal aux Bleus pendant les éliminatoires et qui s'est montré très solide lors de la phase de groupe. Après un succès inaugural contre les Sud-Coréens (1-0), les Suédois ont réalisé une grande prestation malgré une défaite concédée (1-2) à quelques secondes du coup de sifflet final. Ce résultat était très sévère tant les Suédois avaient dominé le premier acte (avec en plus un penalty qui aurait pu leur être accordé en début de match). Dans l'obligation de s'imposer contre le Mexique, Forsberg et ses coéquipiers ont montré toutes leurs qualités en termes de densité physique et de réalisme, s'imposant largement (3-0). Les Suédois ont marqué à cinq reprises, dont fois sur penalty. A priori plus solide que la Suisse, la Suède a le potentiel pour passer ce tour.