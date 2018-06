Pronostic Suède Corée du Sud : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

La Suède peut faire la différence

Profitez d'un 1er pari remboursé de 50€ chez BetStars

Après avoir manqué les 2 dernières éditions, la Suède fait son grand retour en Coupe du Monde cet été en Russie. Le départ à la retraite de Zlatan Ibrahimovic a été compensé par l'avènement d'une nouvelle génération qui s'est distinguée en remportant le championnat d'Europe espoir en 2015 avec notamment les défenseurs Lindelöf, Augustinsson et Helander, le milieu de terrain Hiljemark et les attaquants Guidetti et Kiese Thelin. Le mélange entre ces jeunes éléments à fort potentiel et les habituels tauliers a permis à la sélection de composter son billet pour la Russie en écartant l'Italie en barrages (1-0 à l'issue des matchs aller retour).En face, la Corée du Sud a dû s'employer pour s'adjuger la 2ème place du groupe A des éliminatoires de la zone Asie (4 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites). Habituée du Mondial, la sélection va disputer une 9ème Coupe du Monde de rang. Néanmoins, le sélectionneur a enregistré les forfaits de 4 éléments importants avant le Mondial : le défenseur Kim Jin-su (ex Augsburg), les milieux Yeom Ki-hun (57 sélections) et Kwon Chang-hoon (Dijon) et l'attaquant Lee Keun-ho (84 sélections). Opposé à une formation coréenne diminuée et moins armée sur le papier, la Suède a une belle opportunité de débuter la compétition par une victoire ce lundi. Lors des matchs de préparation à la Coupe du Monde, les deux équipes ont montré des difficultés offensives (1 but marqué lors des 3 derniers matchs pour la Corée du Sud, 0-0 lors des 2 derniers matchs de la Suède). Nous misons également sur une rencontre cadenassée entre deux formations qui pourraient faire preuve d'attentisme pour leur entrée en lice.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 100€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 2 paris sportifs de 10€ et 3 tickets de poker de 10€- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 100€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 2 paris sportifs de 10€ et 3 tickets de poker de 10€avecavecavecoffert avecavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec