Pronostic Strasbourg Monaco: Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco d’attaque

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Les bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Monaco, actuel deuxième de Ligue 1, se déplace à Strasbourg, quinzième et qui compte uniquement 3 points d’avance sur le barragiste. Les joueurs de Laurey restent sur 4 matchs sans victoire avec notamment une défaite en coupe de France contre Chambly. Lors de leurs trois dernières rencontres à La Meinau, les Alsaciens ne se sont imposés qu’une fois contre Troyes (2 à 1).Ce week-end, Strasbourg reçoit une équipe en forme l’AS Monaco, invaincue lors des 7 derniers matchs et qui compte désormais 4 points d’avance sur Marseille troisième. Autre bonne nouvelle pour les joueurs du Rocher, Radamel Falcao réintègre le groupe après sa blessure. Son absence a permis à Jovetic de reprendre confiance en attaque, et l’association du meilleur buteur monégasque avec le Monténégrin s’annonce prometteuse. Au milieu de terrain, Thomas Lemar et Ronny Lopes font des merveilles et seront des joueurs à surveiller pour la défense strasbourgeoise. Avec leur potentiel offensif, les hommes de Jardim ont tout pour revenir d’Alsace avec une victoire.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez 255€.- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez 102€.- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !► Si vous souhaitez parier sur ce Strasbourg - Monaco chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts :avecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du site, pour 200€ de bonus au total, avecavecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec