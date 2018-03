Pronostic Sporting Lisbonne Viktoria Plzen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le Sporting à la maison

Battu vendredi dernier pour le choc de Liga Nos contre le FC Porto, le Sporting a vu ses espoirs de titre se réduire. L'Europa League arrive à point nommé pour les hommes de Jorge Jesus et leur futur adversaire est tout à fait à leur portée : le Viktoria Plzen. Au tour précédent, les Portugais se sont défaits facilement des Kazakhes d'Astana tandis que les Tchèques se sont qualifiés aux dépens du Partizan de Belgrade.A domicile, le Sporting est excellent et n'a connu qu'une seule défaite cette saison en Ligue des Champions contre le FC Barcelone sur la plus petite des marges 1 à 0. Les Portugais vont vouloir faire la différence à l'aller et pour cela s'appuyer sur Doumbia et Bruno Fernandes très en forme au tour précédent. Plzen lors de son parcours en Europa League doit sa qualification à ses résultats à domicile car en déplacement ils ne se sont jamais imposés. Les joueurs de Jorge Jesus vont vouloir s'imposer dans cette première manche pour envisager favorablement le retour.