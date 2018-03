Pronostic SPAL Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juve mène un train d’enfer au Napoli !

La SPAL, 18ème, reçoit la Juventus pour le compte de la 29ème journée de Serie A. Les Biancazzurri redoutent ce match tant les Bianconeri sont dans une forme incroyable. La Juventus, mise sous pression par le Napoli, a su résister, puis revenir, pour aujourd'hui devancer de 4 points les joueurs de Sarri. Ce mercredi, la Vieille Dame a battu l'Atalanta en match en retard (2-0) et a accentué son avance sur le Napoli. Cette rencontre est à l'image des dernières prestations livrées par la Juve : solide derrière et efficace devant.Contre les Bergamasques, Higuain et Matuidi ont fait la différence offensivement, et Chiellini and co ont préservé cet avantage. La Juventus n'a plus perdu depuis 23 matchs et un déplacement à la Sampdoria. Les joueurs d'Allegri se sont imposés onze fois consécutivement à l'extérieur (avec 10 matchs à – de 3,5 buts). Ce déplacement en Emilie-Romagne devrait être une formalité pour la Juve.