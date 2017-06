Pronostic Slovénie Malte : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018

Une rencontre plus serrée qu’elle n’en a l’air

La Slovénie accueille Malte ce samedi à Ljubljana pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. 3ème du groupe F de qualifications au prochain mondial derrière l'Angleterre et la Slovaquie, les Slovènes ont récolté 8 points en 5 matchs mais ne sont pas vraiment spectaculaires. Les coéquipiers de Robert Beric (peu efficace cette année avec Saint-Etienne) n'ont en effet marqué que 4 buts lors de ces 5 rencontres pour seulement 3 buts encaissés, notamment grâce à son gardien Jan Oblak (Atlético Madrid) qui est l'un des meilleurs portiers européens. A l'image du match aller où ils s'étaient imposé de justesse à Malte (0-1), les Slovènes peinent souvent à trouver la faille face à leurs adversaires. Ce sera sans doute encore plus compliqué en ce samedi vu que les Slovènes seront privés pour cette rencontre de 2 leurs principaux joueurs de ballons: Birsa du Chievo Verone et Kamp du Bayer Leverkusen. En face, Malte est en progrès et ne se contente plus de jouer le rôle de « sparring partner » pour les autres sélections. Principale illustration de cette hausse de niveau, la victoire des Maltais en début de semaine sur la pelouse de l'Ukraine (0-1) mais aussi une défaite serrée en Angleterre (2-0). Recroquevillés en défense, les joueurs de Pietro Ghedin peuvent longtemps résister à la Slovénie dans une rencontre qui ne devraient pas voir les filets beaucoup trembler.