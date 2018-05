Pronostic Slovaquie Pays-Bas : Analyse, prono et cotes du match amical international

Les Oranje retrouvent des couleurs

Ce jeudi, rencontre amicale entre la Slovaquie et les Pays-Bas, ces deux nations ne seront pas présentes au Mondial en Russie. Leur objectif est d'une part de reconstruire un groupe et d'autre part de se préparer pour les qualifications à l'Euro 2020. Si la Slovaquie a maintenu son entraineur en place, les Pays Bas ont décidé de mettre Ronald Koeman à la tête de l'équipe. Les non-participations à l'euro 2016 et au Mondial 2018 ont été vécu difficilement par les supporters néerlandais. Pour sa prise de fonction, les « Oranje » se sont inclinés face à l'Angleterre mais ont ensuite réalisé une grande prestation face au Portugal, victoire 3-0. Les Pays Bas étaient dans le groupe de la France et de la Suède qui se sont qualifiées toutes les 2 pour le Mondial. Les premiers choix forts de Koeman ont été de se séparer d'anciennes gloires : Sneijder, Van Persie et de miser sur des jeunes comme le prometteur défenseur de l'Ajax De Ligt. Offensivement, il a relancé Memphis Depay et bien lui en a pris car depuis son but avec la sélection, il a réalisé une fin de saison canon avec Lyon et s'annonce comme l'atout numéro 1 des Pays Bas en attaque.Cette formation compte sur les joueurs de Liverpool Van Dijk et Wijnaldum pour apporter leur expérience des grands matchs, eux qui sont arrivés en finale de la Ligue des Champions avec leur club. La Slovaquie compte évidemment sur Marek Hamsik, le joueur du Napoli est le leader technique de cette équipe performante à domicile. Les Pays Bas semblent être dans une dynamique positive avec 8 victoires sur leurs 10 derniers matchs, les deux défaites l'ont été contre des nations fortes du football la France et l'Angleterre. Depay et ses partenaires peuvent ramener une victoire de Slovaquie et se préparer au mieux pour les qualifications à l'Euro 2020.