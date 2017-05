Paris sportifs et Pronostics

Pronostic Sheffield Wednesday Huddersfield : Analyse, prono et cotes de la demi-finale retour de Championship

Sheffield Wednesday en route pour une 2nde finale en 2 ans

Sheffield Wednesday reçoit Huddersfield ce mercredi dans le cadre des demi-finales retour du barrage d'accession en Premier League. Les hommes de Carlos Carvalhal ont ramené un bon match nul le week-end dernier de leur déplacement sur le terrain de leurs adversaires (0-0) et ils conservent ainsi toutes leurs chances de qualification. Finalistes malheureux la saison dernière lors de ces mêmes barrages, les locaux semblent déterminés à réussir cette saison, en attestent les 6 succès glanés lors des 7 derniers matchs de championnat, pour 1 défaite. En face, Huddersfield n'était pas attendu à ce niveau de la compétition après avoir terminé 19ème en 2015/2016. Les Terriers ont ainsi réalisé une saison remarquable mais ils ont marqué le pas en fin de saison avec 6 revers concédés lors des 9 dernières journées, pour 2 victoires et 1 match nul. Soutenu par ses supporters à domicile où il a gagné 3 de ses 4 derniers matchs (dont 1 face au champion Newcastle) et opposé à une formation pas forcément taillée pour jouer la montée cette saison, Sheffield Wednesday a une superbe opportunité de valider son ticket pour la finale d'accession où les attend Reading, tombeur de Fulham dans l'autre demi-finale.