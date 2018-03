Pronostic Séville Valence : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Liga

Séville veut prendre sa revanche

Gros match en Liga ce samedi ! A l'aller, les Valencians s'étaient imposés 4 à 0 avec notamment un doublé de Guedes et un but de Zaza. Les deux formations sont dans de bonnes séries de résultats et se suivent au classement avec un avantage conséquent de 8 points pour Valence. Les Sévillans sont très performants à domicile cette saison, n'ayant concédé que 2 défaites contre l'Atletico et le Betis. Lors de la dernière journée, les hommes de Vincenzo Montella se sont imposés contre Bilbao avec des buts de Muriel et Vazquez. Offensivement, les deux équipes possèdent des joueurs capables de marquer à tout moment. Les Andalous ont toujours marqué à domicile cette saison (excepté contre Levante) et Valence a de son côté inscrit un but en déplacement sur 5 de ses 6 derniers matchs. Cette rencontre s'annonce ouverte et des buts sont à attendre des 2 côtés.