Pronostic Serbie Suisse : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

L’enjeu prend le dessus sur le jeu

Serbes et Suisses s'affrontent ce vendredi pour leur deuxième match de la Coupe du monde. Dans ce groupe E, les deux formations ont bien débuté avec une victoire pour la Serbie face au Costa Rica (1-0) et un match nul pour la Suisse contre le Brésil (1-1). Vu les résultats de la 1ere journée, les deux équipes vont certainement se disputer le second ticket du groupe derrière le Brésil. Ce match est donc crucial dans l'optique des huitièmes de finale. Contre le Costa Rica, les Serbes ont fait la différence en seconde mi-temps sur un coup franc direct du vétéran Kolarov. La Serbie possède dans son effectif des joueurs techniques et talentueux capables de faire la différence à tout moment, à l'image du capitaine Kolarov qui a scoré sur un magnifique coup-franc, ou de Milinkovic-Savic auteur d'un magnifique retourné acrobatique contre le Costa Rica.De son côté, la Suisse est revenue au score face à la Seleçao, également dans la deuxième partie du match. La, qui reste sur 7 matchs sans défaite, peut se contenter d'un match nul qui lui permettrait de jouer sa qualification contre le Costa Rica. Face à la Seleçao, la sélection helvète a eu le mérite de revenir dans le match face à l'un des favoris au titre, avant de tenir défensivement. Les enjeux de cette rencontre font qu'un match nul est très envisageable.