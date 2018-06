Pronostic Serbie Brésil : 480€ à gagner sur le match de la Coupe du monde 2018

Profitez d'un bonus ÉNORME de 200€ offert par ZEbet

Le Brésil doit encore aller chercher sa qualif

La Serbie a perdu gros face à la Suisse

Peu de changement pour les deux équipes

Les compo probables :

Une victoire de la Seleçao dans le sillage de ses hommes forts

Après un match nul concédé face à la Suisse lors de son entrée en lice (1-1), la Seleçao a souffert vendredi face au Costa Rica (2-0) à cause d'un gros manque d'efficacité et de la belle prestation du gardien Keylor Navas. Le joueur providentiel du Brésil sur ce Mondial, Philippe Coutinho, a délivré ses partenaires en fin de match, et Neymar a ensuite corsé l'addition dans les arrêts de jeu. Si le réalisme offensif reste à améliorer pour le Brésil, le Brésil se montre costaud défensivement à l'image d'un Thiago Silva qui mérite justement son surnom. Si un nul suffit à la Seleçao pour se qualifier, une victoire sera sans doute nécessaire pour aller chercher la 1place et peut-être éviter le Brésil.Du côté de la Serbie, Matic et ses partenaires devront s'imposer pour faire partie des 16 dernières équipes du tournoi. Forts de leur victoire face au Costa Rica (1-0), les Serbes ont ensuite parfaitement débuté leur match face aux Suisses en ouvrant rapidement le score par Mitrovic. Les hommes de Mladen Krstajic ont ensuite craqué en seconde période, se laissant complètement dominer par la(1-2). Face à l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde 2018, la tâche s'annonce délicate pour les Serbes.Pour cette dernière rencontre de la phase de poules, le Brésil devra composer avec la blessure de l'ailier Douglas Costa qui avait montré de belles choses lors de sa rentrée en jeu face au Costa Rica. Par ailleurs, le latéral droit titulaire Danilo, déjà absent lors de la 2ème journée, n'est toujours pas assuré de pouvoir tenir sa place. Pour la Serbie, aucun absence n'est à signaler. Les habituels cadres Ivanovic, Tosic, Kolarov, Matic et Tadic sont disponibles. Dans le domaine offensif, le meneur de jeu de la Lazio Rome, courtisé par de nombreux grands clubs européens, devrait être positionné en soutien du buteur Mitrovic.Alisson - Danilo (ou Fagner), Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho, Coutinho - Willian, Neymar, Gabriel Jesus.Stojkovic - Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov - Matic, Milivojevic - Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic - Mitrovic.Adulé dans son pays, Neymar commence à même agacer les Brésiliens. Son attitude (altercations avec ses partenaires, simulations, insultes à l'arbitre, etc.) et ses performances sont remises en cause, et le génial numéro 10 voudra faire taire ses détracteurs en réussissant une performance dont il a le secret. Depuis le début de la compétition, Coutinho est le maillon essentiel de la Seleçao. Il fluidifie le jeu et parvient également à être décisif (2 buts). L'ancien de l'Inter reste sur la lancée de sa saison en club (avec Liverpool et le FC Barcelone) et devrait à nouveau se distinguer.