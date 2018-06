Pronostic Sénégal Colombie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Objectif huitièmes pour la Colombie

Cette rencontre entre Colombiens et Sénégalais est déterminante pour la qualification en huitièmes de finale. Dans ce groupe H très serré, trois équipes se tiennent dans un mouchoir de poche : la Colombie, le Sénégal et le Japon qui jouera la Pologne déjà éliminée dans le même temps. Surpris par le Japon lors du 1er match,ont parfaitement réagi contre les Polonais et une victoire nette (3-0). Les stars de la formation colombienne ont répondu présent (Yerri Mina du FC Barcelone a ouvert le score, le capitaine Falcao a doublé la mise et enfin le joueur de la Juventus, Cuadrado, a enfoncé le clou sur une passe somptueuse de James Rodriguez. Lors de leur défaite face au Japon, les Colombiens ont vécu des circonstances défavorables d'entrée de match (penalty, expulsion de Carlos Sanchez et absence du meilleur buteur de la dernière Coupe du monde James Rodriguez). De retour contre la Pologne, le joueur du Bayern a éclaboussé de sa classe la seconde rencontre et a permis à son équipe d'être toujours en course pour la qualification.Également vainqueur de la Pologne (2-1 lors de son premier match), le Sénégal doit regretter d'avoir laissé des points en route face au Japon (match nul 2-2). Depuis le Mondial, les Lions de la Terenga ont été performants offensivement avec 4 buts inscrits (4 buteurs différents) mais également très friables défensivement (3 buts encaissés avec pas mal d'erreurs de l'arrière-garde). Si les défenseurs sénégalais ont souffert face aux attaquants japonais, ils peuvent légitimement craindre le quatuor magique colombien (Rodriguez-Quintero-Cuadrado-Falcao) qui a été étincelant face à la Pologne. Quasiment obliger de gagner, la Colombie peut s'imposer dans une rencontre qui devrait voir des buts de chaque côté.