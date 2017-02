Pronostic Saint-Etienne Lyon : Analyse, prono et cotes du derby de Ligue 1

0

Un nul logique

Tous les deux éliminés en prolongations en milieu de semaine en Coupe de France en ayant joué à l'extérieur (Sainté à Auxerre et l'OL à Marseille), Saint-Etienne et Lyon s'affrontent dans l'affiche du dimanche soir. En Ligue 1, les Verts restent sur 4 matchs sans défaite (2 nuls et 2 victoires), alors que Lyon continue d'être irrégulier. Sur ce match, les Lyonnais seront forcément concentrés et ils vont sans doute tenir la dragée haute aux Stéphanois. Ces derniers n'ont néanmoins été battus qu'une seule fois cette saison à domicile (par Nice), ayant tenu le nul par exemple face à Monaco. Dans un derby que l'on sait viril et accroché, le nul serait logique et peut rapporter gros.