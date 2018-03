Pronostic Saint-Etienne Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Les Verts pour confirmer

L'AS Saint Etienne reçoit Dijon pour la 28ème journée de Ligue 1. Les Verts, après une fin d'année 2017 catastrophique vont beaucoup mieux, l'arrivée de Jean Louis Gasset et le recrutement de joueurs expérimentés ayant insufflé un vent nouveau dans le Forez. A Geoffroy-Guichard, les Stéphanois vont vouloir montrer leurs belles dispositions de ces dernières semaines et notamment celles entrevues en seconde mi-temps contre le rival lyonnais. Pour les aider dans cette tâche, ils vont pouvoir compter sur le soutien de leur public. Le peuple stéphanois espère une victoire des siens qui les éloignerait de la lutte pour la relégation. Autre bonne nouvelle, Jean-Louis Gasset dispose de la quasi-totalité de son effectif avant ce match contre Dijon.Les Dijonnais sont au classement juste devant leur adversaire du soir. Les joueurs de Dall'Oglio doivent cette place à leurs incroyables performances à domicile (4ème équipe de Ligue 1 à la maison derrière le trio PSG/Monaco/OM et devant l'OL). Si les résultats sont excellents au Stade Gaston Gérard, les déplacements sont plus délicats et le DFCO occupe la dernière marche du championnat à l'extérieur (1 seule victoire et 3 nuls). Les Verts en plein renouveau vont vouloir continuer leur série de résultats positifs et s'imposer contre Dijon en difficulté en déplacement.