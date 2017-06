Pronostic Russie Nouvelle-Zélande : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe des Confédérations

Le bon plan pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

intertitre_petit> Une purge pour commencer !Match d'ouverture de la Coupe des Confédérations ce samedi après-midi avec le pays hôte, la Russie, qui affronte la Nouvelle Zélande. Après un Euro 2016 complètement manqué où ils avaient été éliminés dès le premier tour, les Russes n'ont pas forcément repris leur marche en avant. Organisateurs de la prochaine coupe du monde, ils sont donc déjà directement qualifiés pour la compétition et ne jouent que des matchs amicaux depuis un an. Ils ont notamment perdu des matchs contre le Qatar (1-2), le Costa Rica (3-4) et la Côte d'Ivoire au mois de mars. Mais les Russes vont un peu mieux ces derniers temps et ont réussi à rivaliser avec la Belgique (3-3) et le Chili (1-1). Ils ont également largement battu les Hongrois au début du mois (0-3). Cependant, ils sont privés pour cette Coupe des Confédérations d'une bonne partie de leur secteur offensif. Les créateurs Dzagoev et Shatov, et les finisseurs Dzyuba et Kokorin ne sont pas présents pour cette compétition et l'attaque russe, déjà en berne à l'Euro (2 buts en 3 matchs) devrait être encore moins performante. Et elle risque de se casser les dents sur une équipe Néo-zélandaise loin d'être ridicule. Champions d'Océanie, les hommes d'Anthony Hudson se baladent dans leur groupe de qualification au prochain mondial avec 7 victoires pour 1 seul mach nul. En match de préparation à cette Coupe, ils ont été défaits 2 fois dans des matchs pauves en but, par l'Irlande du Nord tout d'abord (1-0), puis par le Bélarus (1-0). Souvent repliée en défense, la Nouvelle-Zélande comptera sur les contres pour tenter de faire basculer la rencontre en leur faveur. Avec une équipe néo-zélandaise qui risque de placer le bus devant ses buts et une attaque russe décimée, ce match d'ouverture ne promet pas un feu d'artifice offensif.