Pronostic Russie France : 420€ à gagner avec les Bleus !

Les Bleus doivent une revanche

Une Russie sans résultats

Retour de Koscielny et Pogba

Les compo probables :

Une dernière chance de convaincre avant la liste

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Excellents sur leur début de match vendredi, les Bleus ont complètement disparu après avoir mené rapidement 2-0 face à la Colombie. Marque de suffisance pour certains, manque de motivation ou de hargne pour d'autre, cette défaite fait en tout cas désordre sur ce dernier rassemblement avant l'annonce de la liste de Deschamps le 15 mai prochain. Très solide avant ce match, la France se doit de gommer cet écart de conduite par un gros résultat en Russie.Eliminée rapidement de sa Coupe des Confédérations la saison passée (1 seule victoire face à la Nouvelle-Zélande), la Russie n'a pas rassuré sur l'exercice 2017/2018. Depuis leur succès en octobre face à la Corée du Sud (4-2), les Russes n'ont plus gagné, concédant 2 nuls contre l'Iran et l'Espagne, et 2 défaites face à l'Argentine et contre le Brésil (0-3 vendredi).Sur ce 2e match, Didier Deschamps devrait revenir à son premier amour, le 4-3-3, avec un milieu censé happer tous les ballons (Pogba-Kanté-Rabiot) et 3 flèches devant (Dembélé-Mbappé-Griezmann). Absent contre la Colombie à cause d'un pépin physique, Koscielny devrait renforcer la défense centrale, vue en difficultés vendredi dernier. Côté russe, l'un des meilleurs buteurs de la sélection, Aleksandr Kokorin, est forfait.Akinfeev - Granat, Kutepov, Kudryashov - Samedov, Zobnin, Glushakov, Golovin, Kombarov - A.Miranchuk, Smolov..Lloris - Pavard, Koscielny, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Griezmann. .Alors que les places sont très chères pour le Mondial au vu de la concurrence côté Bleus, les joueurs français présents vont devoir se rattraper sur ce deuxième match. Positionné dans un 3-5-2 qu'on retrouve souvent chez les gros clubs du pays, la Russie est clairement à la portée de la France si celle-ci daigne rester sérieuse. Mais après la dernière heure du match face à la Colombie, une autre prestation hautaine coûterait sa place à plusieurs joueurs et on doit s'attendre logiquement à une réaction des Bleus.