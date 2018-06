Pronostic Russie Égypte : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

La Russie vise les huitièmes

La Russie a idéalement débuté son Mondial en écrasant l'Arabie Saoudite (5-0). Certes l'opposition a été très faible de la part des Saoudiens, mais le match ne semblait pas gagné d'avance tant les Russes avaient été poussifs lors de la préparation. Avec sa différence de buts très favorable, la Russie serait quasiment qualifiée pour les huitièmes en cas de victoire. Jouer devant son public a transcendé la formation russe qui nous a offert le plus gros succès de ce début de Mondial. Cette victoire n'est pas à négliger, d'autant plus au vu des difficultés éprouvées par les nations majeures du football face à des équipes supposées plus faibles. Dans l'histoire des Mondiaux, plusieurs fois un pays hôte pas favori a réalisé de belles épopées à l'image de la France en 1998 ou de la Corée en 2002. Ayant fait le plein de confiance sur ce 1er match, la Russie peut légitimement croire en ses chances.Du côté de l'Égypte, Mohamed Salah devrait effectuer son retour pour les Pharaons, après avoir observé la rencontre depuis le banc lors du 1er match. Son apport va certainement booster son équipe qui a connu une fin de match difficile face à l'Uruguay et ce but encaissé à la 89e minute. Néanmoins, le joueur de Liverpool ne devrait pas être au top de sa forme et sera en manque de rythme suite à 3 semaines sans match officiel. Les Égyptiens vont devoir se livrer pour tenter de remporter cette rencontre et conserver l'espoir de qualification, s'exposant aux contre-attaques des Russes capables d'attaques rapides. Denis Cheryshev, auteur de deux magnifiques buts lors du 1er match après être rentré en jeu, sera certainement le joueur à surveiller pour la défense égyptienne. La Russie et Cheryshev devraient s'imposer face aux pharaons égyptiens et se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale.