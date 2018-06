Pronostic Russie Arabie Saoudite : Analyse, prono et cotes du match

La Russie pour bien débuter son Mondial

Profitez d'un 1er pari remboursé de 200€ chez PMU Sport

Profitez d'un 1er pari remboursé de 200€ chez PMU Sport

Si vous souhaitez parier sur ce Russie – Arabie Saoudite chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce jeudi marque le début de la coupe du Monde 2018 avec l’affrontement entre la Russie et l’Arabie Saoudite. L’équipe russe qui évolue dans le groupe A avec l’Egypte et l’Uruguay, fait face lors de cette première rencontre au plus faible adversaire du groupe sur le papier. La Russie, qualifiée en tant que pays organisateur, n’a pas joué de matchs officiels depuis la Coupe des Confédérations l’an passé et s’est préparée uniquement avec des rencontres amicales. Lors de ces matchs, les joueurs russes n’ont pas été convaincants mais il est important de noter qu’ils ont joué notamment face à l’Argentine, le Brésil, l’Espagne et la France, soit 4 possibles vainqueurs du Mondial. Jouer devant son public est un fort avantage. Ce jeudi, tout le peuple russe va soutenir son équipe, ce qui devrait transcender les joueurs, conscients en plus qu’ils affrontent une formation saoudienne à leur portée.L’Arabie Saoudite a terminé sa préparation avec 3 défaites et n’aborde pas dans les meilleures conditions le début de la Coupe du Monde. Lors de leur dernier match face à l’Allemagne, les Saoudiens ont réussi à faire douter l'Allemagne avec notamment une belle prestation d’Al Shehri qui a montré toute sa technique, mais les Allemands ont vraiment manqué de réalisme. Les rencontres respectives de la Russie et de l'Arabie sont des matchs à buts, et voient régulièrement des buts lors de chaque mi-temps. Cela fut le cas lors de 8 des 10 derniers matchs de l’Arabie Saoudite et lors de 9 des 15 dernières rencontres de la Russie. On devrait donc assister à un match ouvert. Avec des joueurs-clés comme Golovin, Dzagoev et Smolov, et souvent un arbitrage maison pour le pays organisateur, la Russie devrait remporter le 1er match de son Mondial.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€avecavecavecoffert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du site