Pronostic Roumanie Chili : Analyse, prono et cotes du match amical international

Le Chili plus fort que la Roumanie

La Roumanie fait peine à voir depuis quelque temps. Elle n'a remporté aucun des 6 derniers matchs qu'elle a disputé. Et cela a une grosse incidence sur ses chances de qualifications pour le Mondial 2018. L'ancien adversaire des Bleus à l'Euro n'est en effet que 4ème de son groupe de qualifications à la prochaine coupe du Monde. Devant l'Arménie et le Kazakhstan certes, mais derrière le Danemark, le Monténégro et la Pologne. Suite à une nouvelle défaite cuissante concédée en Pologne le week-end dernier (3-1) Les hommes de Christoph Daum n'ont désormais qu'une infime chance de voir la Russie l'année prochaine. Ils seront confrontés ce soir à une équipe Chilienne en forme. Les Suds-Américains sont, quant à eux,4ème de leur groupe de qualifications dans la zone Amsud mais ne comptent qu'un point de retard sur la Colombie, 2ème. La Roja est d'ailleurs dans une bonne dynamique. En effet, elle n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs, face à l'Argentine (1-0) en mars dernier. Sinon, les partenaires d'Alexis Sanchez ont battu l'Islande (0-1), le Vénézuela (3-1), le Burkina-Faso (3-1) et sont allés chercher un bon nul cette semaine en amical face à la Russie. Quasiment au complet niveau stars (Bravo, Alexis Sanchez, Vidal, etc.) et devant préparer au mieux la Coupe des Confédérations à venir, les Chiliens peuvent aller battre une Roumanie en méforme et qui marque très peu.