Pronostic Realt Salt Lake New York City FC : Analyse, prono et cotes du match de MLS

New York City pour enfoncer Salt Lake !

jusqu'au 31 mai seulement

Les autres bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le talent est présent dans cette équipe New Yorkaise. Elle compte notamment dans ses rangs des joueurs d’expérience comme les anciens Champions du Monde Andrea Pirlo et David Villa, déjà auteur de 8 buts cette saison. Pourtant, elle ne pointe qu’à une décevante 4ème place de la conférence Est. Un classement indigne de cette équipe qui, après un début de saison un peu délicat, semble avoir repris sa marche en avant. En effet, les hommes de Patrick Viera n’ont plus perdu depuis 3 matchs et viennent de battre Colombus (2-3) puis Atlanta (3-1) avant de ramener un bon nul de Dallas, le dauphin de la conférence Ouest. En face, le Real Salt Lake est vraiment à la peine cette saison. Actuellement, les hommes de Oscar Pareja sont dans une terrible dynamique de 4 défaites consécutives et viennent de chuter lourdement contre Atlanta (1-3), Kansas (3-0), Dallas (0-3) et New England (4-0). Autant dire que cette équipe en totale méforme ne devrait pas empêcher le New York City FC de continuer sa marche en avant.avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec