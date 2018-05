Pronostic Real Liverpool : 485€ à gagner sur la finale de C1

Après le sans faute sur la finale d'Europa League, on vise le nouveau carton plein sur la Ligue des Champions

Le Real Madrid au-dessus en C1

Liverpool, invité surprise de cette finale

Deux groupes quasiment au complet

Les compo probables :

Le Real Madrid en route pour un triplé ?

Après avoir réalisé une 1ère partie de saison décevante marquée par des contre-performances en Liga et seulement une 2ème place de groupes en C1, le Real Madrid a signé 5 premiers mois excellents en 2018. Déjà lauréats en 2014, 2016 et 2017, les Merengue entretiennent un rapport privilégié avec la plus prestigieuse des compétitions de club. Pour se hisser en finale, ils n'ont pas été épargnés par le tirage au sort mais ont tout de même écarté le PSG, la Juventus et le Bayern Munich. Si certains observateurs ont mis en lumière des décisions arbitrales favorables, il n'en reste pas moins que le Real Madrid gagne quasiment toujours en Ligue des Champions.Finaliste malheureux en 2007, Liverpool n'était plus parvenu à se qualifier pour la finale de C1 depuis. Pire, les Reds ont manqué la qualification pour la Ligue des Champions à 6 reprises durant cette période. Arrivé en 2015 à Liverpool, l'entraîneur allemand Jürgen Klopp a replacé le club de la Mersey sur le devant de la scène. Cette année, les partenaires de l'emblématique James Milner ont réalisé une superbe saison en atteignant la finale de Ligue des Champions en battant notamment l'un des grands favoris, Manchester City. Meilleur buteur du championnat avec 32 réalisations, Mohamed Salah a également été nommé meilleur joueur en Angleterre.Une seule petite incertitude demeure dans la composition de départ des Madrilènes. Qui de Gareth Bale, Marco Asensio ou Lucas Vazquez accompagnera les attaquants Cristiano Ronaldo et Benzema au coup d'envoi ? Blessé lors de la demi-finale de C1 disputée face à la Roma, l'important milieu anglais Alex Oxlade-Chamberlain est forfait pour cette rencontre et sera remplacé par WIljnaldum qui devrait être associé aux internationaux Jordan Henderson et James Milner. En revanche, Klopp enregistre le retour dans le groupe du robuste allemand Emre Can, remis de sa blessure au dos. Le trio offensif sera bien évidemment composé du Sénégalais Sadio Mané, de l'Egyptien Mohamed Salah et du Brésilien Roberto Firmino, mais il faut noter que les deux premiers nommés ont indiqué qu'ils respecteraient le jeûne du Ramadan samedi, ce qui pourrait les affaiblir.Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané.Avec ses 12 titres remportés dans cette compétition et ses 3 succès glanés lors des 4 dernières éditions, le Real Madrid fait bien évidemment figure de favori dans cette finale de Ligue des Champions. Lauréats en 2016 et 2017, les Merengue se reposent grandement sur l'efficacité de son goleador Cristiano Ronaldo. L'international portugais affiche une forme resplendissante en attestent ses 43 buts marqués en autant de rencontres cette année. Toujours présent lors des grands rendez-vous, il ne fait aucun doute qu'il se distinguera ce samedi soir en trouvant le chemin des filets face à une formation de Liverpool davantage réputée pour son attaque de feu que pour son imperméabilité défensive. Les Reds, quant à eux, devraient s'appuyer sur la forme son serial buteur Mohamed Salah qui aura à cœur de marquer de son empreinte sa 1ère finale de C1.