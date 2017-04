Pronostic Real Bayern : 5€ offerts sans dépôt et jusqu'à 600€ à gagner sur l'affiche de Champions League !

0

EXCEPTIONNEL

Un Real toujours plein de réussite

Le Bayern moins bien à l'extérieur

Deux défenses centrales décimées

Les compo probables :

Encore le Real et des buts

