Pronostic Real Madrid Barcelone : Analyse, prono et cotes du Clasico

Le Barça pour valider sa 1ere partie de saison

Après un début de saison perturbé par le départ de Neymar et marqué par une double défaite face au Real en SuperCoupe d'Espagne, le Barça s'est montré impressionnant à la fois en Espagne et sur la scène européenne. Invaincu depuis 24 rencontres, le club catalan a remporté 19 matchs durant cette période, se portant en tête de la Liga et de son groupe de Ligue des Champions devant la Juve.De son côté, le Real signe une première partie de saison moins convaincante avec déjà 3 défaites au compteur, concédées face au Betis et Girona en Liga, et à Wembley contre Tottenham en Ligue des Champions. Dans ses autres gros matchs de la saison, le club madrilène n'a pas nonplus paru très tranchant (matchs nuls face à l'Atlético et Valence en Liga, et nul également concédé à domicile face à Tottenham).Si l'on pouvait craindre défensivement pour le Barça avec la blessure d'Umtiti début décembre, l'international belge anciennement indésirable Thomas Vermaelen a été excellent aux côtés de Piqué (0 but pris face au Sporting, Villarreal et La Corogne). La victoire du Barça et sa grosse cote sont bonnes à miser sur ce Clasico.