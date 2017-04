Pronostic Real Madrid Barcelone : Analyse, prono et cotes du Clasico

0

Le Real Madrid pour s’assurer le titre

Le Real Madrid reçoit le rival barcelonais ce dimanche soir à Santiago Bernabeu dans le cadre de la 33ème journée de Liga, avec pour la 1ere fois depuis longtemps, une confiance bien meilleure que celle du Barça. Les Merengues comptent, avec un match de retard, 3 points d'avance sur les Catalans. En cas de succès, les hommes de Zinedine Zidane prendraient une sérieuse option sur le titre, le 1er du club en championnat depuis 2012. Toujours invaincus à domicile en Liga avec 12 victoires et 4 matchs nuls, le Real Madrid peut compter sur la montée en régime de Cristiano Ronaldo qui vient d'inscrire 5 buts lors de la double confrontation l'opposant au Bayern Munich en quarts de finale de C1. Par ailleurs, les partenaires de l'international portugais pourront profiter des lacunes affichées par l'arrière garde catalane (12 buts encaissés lors des 8 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues), encore plus en difficultés à l'extérieur (4 défaites sur leurs 6 derniers déplacements) pour s'imposer ce dimanche. Eliminés de la Champions League par la Juve sans avoir pu inscrire le moindre but, les Blaugranas ne sont pas aussi dominateurs qu'avant en Liga. Et ils seront privés de Neymar, suspendu pour ce Clasico.