Pronostic Real Atlético : 5€ offerts sans dépôt et jusqu'à 460€ à gagner

Un Real au top à domicile

Un Atlético moins bien cette saison

Ça coince côté droit pour l'Atlético

Les compo probables :

Encore le Real et des buts

Comme d'habitude, le Real s'est fait malmener au tour précédent face au Bayern, mais il s'en est sorti avec sa traditionnelle réussite qui ne le lâche plus en Champions League. Sur une magnifique série de 22 victoires sur ses 25 derniers matchs joués à domicile dans cette compétition, le club merengue part une nouvelle fois favori à Bernabeu face à des Colchoneros qu'il a dominés deux fois dans le jeu cette saison (victoire 3-0 au Vicente-Calderon, nul immérité à la maison avec un bon de Griezmann concédé en fin de match).

Deux fois finalistes malheureux de cette Ligue des Champions face au Real sur les 3 dernières saisons, l'Atlético a eu un tirage plutôt clément, sortant facilement de sa poule avec le Bayern aux dépens de Rostov et du PSV, avant de prendre le meilleur sur des équipes à la rue dans leur championnat respectif (Bayer Leverkusen et Leicester). Troisièmes de Liga, les Colchoneros ont été incapables cette saison de se mêler à la lutte pour le titre, la faute à des résultats souvent décevants face aux autres équipes bien classées (0 point pris face à Villarreal en 2 confrontations, 1 point contre le Real et le Barça et 3 face à Séville).

Privé de Vrsaljko et Juanfran (blessés), Diego Simeone a utilisé le défenseur central Gimenez en latéral droit sur les derniers matchs. Mais l'international uruguayen s'est encore blessé ce week-end, ne laissant que peu de choix au Cholo qui devra aligner le jeune gaucher français Hernandez. Ce dernier va sans doute se retrouver face à un Isco étincelant en ce moment, ce qui pourrait être l'une des clefs du match.

Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Isco, Benzema, Ronaldo.

Oblak - Hernandez, Godin, Savic, Filipe Luis - Niguez, Koke, Gabi, Carrasco - Griezmann, Gameiro.

Face à des Colchoneros qu'ils ont su maîtriser cette saison, le Real devrait continuer son incroyable série à domicile. On peut néanmoins s'attendre à des buts de chaque côté, le club merengue ayant encaissé au moins 1 but sur ses 7 derniers matchs mais possédant une frappe offensive exceptionnelle (au moins 1 but marqué par le Real sur ses 58 derniers matchs toutes compétitions confondues).