Pronostic RB Leipzig Bayern Munich : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Bundesliga

0

Leipzig pour assurer la 2e place

Leipzig est l’équipe surprise de cette Bundesliga. Les joueurs du RB se classent à une très belle 2ème place devant le Borussia Dortmund mais 10 points derrière leur adversaire du jour, le Bayern Munich. Ils ont notamment remporté 12 de leurs 16 matchs joués au Redbull Arena et restent sur une série de 9 matchs sans défaite. La semaine dernière, les hommes de Ralph Hasenhuttl sont allés gagner sur la pelouse du Herta Berlin (1-4). Face à eux, le Bayern Munich vient de remporter le 27ème titre de leur histoire, le 5ème consécutif en s’imposant largement sur la pelouse de Wolfsburg il y a 15 jours. Pas au mieux en cette fin de saison, les joueurs de Carlo Ancelotti ont refait tomber la pression la semaine passée en s'imposant sur la plus petite des marges contre la lanterne rouge Darmstad. De plus, l’entraineur italien sera privé de 3 éléments importants pour cette rencontre de prestige : son gardiens Neuer, son stoppeur Javi Martinez et le Français Kingsley Coman, tous blessés. Le RB Leipzig de son côté n’est privé que de ses remplaçants Gipson et Klostermann et pourra compter sur son meilleur buteur Werner. En l’absence de 2 des cadres de son arrière-garde, nous ne voyons pas le Bayern s’imposer dans ce match, sûrement ouvert, chez son dauphin. D'autant que Leipzig a besoin d'un point pour s'assurer de la 2e place et que le Bayern ne joue plus rien.