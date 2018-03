Pronostic PSG Real Madrid : 645€ à gagner sur l'affiche de Ligue des Champions !

120€ de paris gratuits EN EXCLU peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant

Paris a des raisons d'y croire

Le Real est toujours sur courant alternatif

Modric et Kroos incertains

Les compo probables :

Le PSG pour l'exploit

► Le pariest coté àchez, qui vous offre- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez(205€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !► Le pariest coté àchez, qui vous offre(pari trouvable dans la catégorie "Super Combo")- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez(320€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !► Le pariest coté àchez, qui vous offre(pari trouvable dans la catégorie "Super Combo")- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez(450€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !► Le pariest coté àchez, qui vous offre(pari trouvable dans la catégorie "Paris spéciaux joueurs")- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez(525€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !Dans la peau de la proie la saison passée lors de la terrible Remontada subie au Camp Nou, le PSG est désormais dans celle du chasseur. Battu 3-1 à Bernabeu par l'ultra-réalisme madrilène, le club parisien a surtout pêché en raison de quelques mauvais choix tactiques d'Emery (la titularisation en sentinelle de Lo Celso, la rentrée en jeu de Meunier à la place de Cavani, etc.). Malgré cela, le PSG a été capable de bousculer le Real à l'aller et il jouera ce match retour au Parc où il a remporté ses 19 matchs joués cette saison.Insolent de réussite en Champions League depuis 3 saisons, le Real Madrid est davantage transcendée par la conquête de la C1 que par la défense de son titre en Liga. Seulement 3e du championnat espagnol (à tout de même 15 points du Barça), le club merengue a néanmoins été également moins à l'aise cette année en Ligue des Champions avec notamment un nul concédé à domicile face à Tottenham et un match retour perdu 3-1 à Wembley. Défait chez l'Espanyol Barcelone lors de son dernier déplacement (1-0), le Real va faire face à un sacré challenge ce mardi soir au Parc.Côté parisien, la grosse absence est évidemment celle de Neymar mais il sera remplacé par un Di Maria complètement retrouvé depuis la reprise. Désigné coupable d'avoir titularisé l'inexpérimenté Lo Celso à Bernabeu, Emery aura cette fois le choix entre Motta et Diarra, de nouveau prêts physiquement pour jouer un grand rendez-vous. Présents dans le groupe madrilène, Kroos et Modric sont néanmoins toujours incertains et leur absence conjuguée serait un gros coup dur pour l'entrejeu madrilène. Excellent à l'aller, Marcelo devrait lui en revanche pouvoir tenir sa place après être revenu de blessure ce week-end.Areola - Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos (ou Kimpembé), Kurzawa - Verratti, Motta (ou Diarra), Rabiot - Mbappé, Cavani, Di Maria.: Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Lucas Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio - Benzema, Cristiano. .En finissant 1er de sa poule, le PSG a obtenu la possibilité de recevoir un match retour, un privilège dont il aurait bien eu besoin la saison passée face au Barça. Biens meilleurs au Parc, les Parisiens ont la possibilité de renverser les choses face à un Real qui reste réaliste mais qui manque de régularité cette saison. Neymar absent, Cavani devrait une nouvelle fois faire parler la poudre dans une rencontre sans doute à buts vu que Paris a besoin d'enflammer rapidement le match pour rattraper son handicap de 2 buts.