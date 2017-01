Pronostic PSG Monaco : jusqu'à 320€ à gagner sur l'affiche de Ligue 1 !

0

Le PSG est de retour

Monaco s'est fait peur mercredi

Les deux équipes quasiment au complet

Les compo probables :

Paris, pour une revanche

Après une première partie de saison décevante, le PSG est revenu en 2017 beaucoup plus solide mais aussi plus efficace devant. D'abord auteur d'une démonstration face à Bastia en Coupe de France (7-0), le club parisien a également remporté ses deux matchs de championnat joués à l'extérieur, à Rennes (solide à domicile) et à Nantes (qui restait sur 4 victoires consécutives), alors que les Parisiens restaient sur deux défaites hors de leurs bases. Une chose qui ne change pas par contre : le PSG s'est facilement qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, dont il est triple tenant du titre, en battant Metz à domicile (2-0) et en étant une nouvelle fois très impressionnant mardi à Bordeaux (1-4).Facile à Marseille (1-4) et contre Lorient au Louis II (4-0) en championnat, Monaco a en revanche livré une prestation décevante mercredi en demi-finale de Coupe de la Ligue malgré la qualification (1-0). Bousculés par Nancy pendant 90 minutes, les Monégasques se sont créés peu d'occasions et ont marqué par Falcao sur une énorme boulette de Ndy Assembé. Les joueurs de Jardim, qui ont manqué de tranchant, ne pourront pas réitérer une telle prestation face aux Parisiens sous peine de se faire punir. Reste à savoir si les Monégasques étaient fatigués ou s'ils manquaient de motivation sur cette rencontre de milieu de semaine.Avec les retours de Thiago Motta (suspension), Draxler et Pastore (blessure) et Aurier (fin de CAN), le PSG a retrouvé l'ensemble de son groupe à l'entraînement en cette fin de semaine. Monaco devrait être également au complet et alignera évidemment son onze-type après avoir seulement laissé Glik, Mendy et Germain sur le banc au coup d'envoi contre Nancy.Trapp - Meunier (ou Aurier), Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Motta, Verratti, Matuidi - Draxler, Cavani, Di Maria.Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao.Désormais à seulement 3 points de la tête, le PSG doit absolument remporter ce match pour croire au titre. Toujours invaincu et très efficace à domicile cette saison au Parc (un seul match avec 0 but marqué, face aux Marseillais qui avaient joué à 11 derrière), les Parisiens peuvent espérer une petite baisse de régime des Monégasques que l'on a vu moins bien mercredi. Offensivement mieux depuis l'arrivée de Draxler, les Parisiens affrontent la meilleure attaque du championnat (plus de 3 buts par match de moyenne en L1) et on devrait légitimement voir des buts.