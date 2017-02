Paris sportifs et Pronostics

Paris sportifs et Pronostics

Pronostic PSG Barcelone : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

0

Le Barça encore intraitable face au PSG

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Habitué à taper le PSG en Ligue des Champions, le Barça tentera de refaire le même coup qu'en 2015, lorsqu'il s'était imposé largement au Parc (1-3) dès le match aller du 1/4 de finale de Ligue des Champions. Mieux depuis le début de l'année 2017, le club parisien a néanmoins encore parfois quelques trous d'air (face à Dijon et Lille récemment par exemple), des absences qui seront rédhibitoires face à une top équipe comme le Barça. Redevenue également très solide, le FC Barcelone a trouvé la bonne formule en défense avec une charnière Umtiti-Piqué ultra-solide. Moins juste que les Blaugrana techniquement, les Parisiens devraient abandonner la possession du ballon ce mardi soir, ce qui devrait leur être fatal face au Barça. Alors que le PSG a failli sur ses gros matchs cette saison (nuls concédés au Parc face à Monaco et Nice, défaite au Louis II), le Barça a encore sorti la semaine passée l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe d'Espagne. Entre une équipe du PSG qui se cherche encore malgré de meilleurs résultats et un Barça qui a récupéré des certitudes (6-0 infligé encore samedi à Alavés), notre choix est vite fait.avecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec