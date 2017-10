Pronostic PSG Anderlecht : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le PSG toujours porté par Cavani

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Les bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce PSG - Anderlecht :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Paris Saint Germain répond pour le moment aux attentes et occupe la tête du groupe A de Ligue des Champions avec 3 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Bayern Munich. Après une belle victoire acquise à domicile contre le Bayern (3-0), les hommes d'Unaï Emery se sont imposés sans aucune difficulté à Anderlecht lors de la dernière journée (4-0). L'attaquant Edinson Cavani a déjà inscrit 4 buts en Ligue des Champions (en 3 matchs) cette saison et 11 en Ligue 1 (en 10 matchs). Lors des 3 premières journées de C1, le goleador uruguayen s'est à chaque fois illustré lors de la 1ere mi-temps. Vendredi, il a de nouveau placé ses coéquipiers sur de bons rails avec un doublé inscrit dès la demi-heure de jeu contre Nice. Opposés à une formation d'Anderlecht à leur portée, les Parisiens pourront comme d'habitude compter sur Edinson Cavani que l'on voit marquer lors de la première période.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez 305€ (185€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !, dont un 1er pari remboursé de 190€ avec, dont 60€ à récupérer très facilement avec, dont un 1er pari remboursé de 50€ avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€ avecavec, avecchez