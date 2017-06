Pronostic Portugal Mexique : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe des Confédérations

Un choc et des buts

Le Portugal, champion d'Europe en titre, entame sa coupe des Confédérations avec un gros morceau en la personne du Mexique. Les Lusitaniens arrivent en pleine confiance dans cette compétition. Ils sont en effet deuxièmes de leur groupe de qualifications pour la Coupe du Monde 2018, juste derrière la Suisse où ils avaient été battu d'entrée dans cette campagne éliminatoire. Depuis, les Portugais ont enchaîné 5 succès d'affilée en inscrivant 22 buts et en n'en concédant qu'un seul. Cependant, l'opposition à laquelle ils vont avoir le droit en hors d'œuvre de cette Coupe des Confédérations n'a rien à voir avec celle qu'ils ont pu connaître ces derniers mois puisque la sélection mexicaine se révèle être un adversaire redoutable. Les Mexicains sont en effet premiers de leur groupe de qualification dans la zone CONCACAF, devant le Costa-Rica et les Etats-Unis, et n'ont pas perdu le moindre match dans ce dernier tour des éliminatoires. Ils ont également marqué 9 buts et n'en ont pris que 2 en 6 matchs. Dernièrement, ils ont battu l'Irlande (3-1) en amical, preuve qu'ils peuvent scorer face à des nations européennes à bonne défense. Entre 2 équipes qui marquent beaucoup et qui arrivent pleine de confiance, nous voyons des buts de part et d'autre dans cette rencontre.