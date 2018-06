Pronostic Portugal Maroc : 710€ à gagner sur le match de Coupe du monde

Pour miser sur cette affiche, on vous propose de parier avec 2 sites vous offrant des bonus EN CASH sur vos premiers paris. Si vous perdez, vous êtes remboursé en ARGENT RÉEL et pouvez retirer directement votre remboursement sur votre compte bancaire !!!

Le Portugal veut confirmer

Le Maroc dos au mur

Peu d'incertitudes chez les deux équipes

Les compo probables :

Le Portugal en route pour les 8èmes

Opposé à l'adversaire le plus coriace du groupe B, le Portugal s'est accroché pour arracher l'égalisation lors de la 1ère journée face à l'Espagne (3-3). Assez nettement dominés, les Lusitaniens s'en sont remis à Cristiano Ronaldo, auteur d'un incroyable triplé, pour tenir en échec l'Espagne. Défensivement, les hommes de Fernando Santos ont montré des signes de fébrilité, à l'image de la vieillissante charnière centrale composée de Pepe, moins souverain qu'à l'Euro 2016, et Jose Fonte. Néanmoins, les différents éléments offensifs à disposition (Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Gelson Martins, Andre Silva, Ricardo Quaresma,...) donnent un avantage certain au Portugal face au Maroc.Opposé à l'équipe la plus faible du groupe B lors de la 1ère journée, le Maroc a dominé l'Iran sans parvenir à concrétiser ses occasions de but. Finalement, un but concédé à la dernière seconde de la rencontre a plongé les Lions de l'Atlas dans une situation extrêmement délicate. En effet, il leur faut désormais s'imposer pour espérer une qualification en 8èmes de finale. Disposant d'un secteur offensif de qualité (Belhanda, Harit, Ziyech), Hervé Renard a les joueurs pour marquer mais qui manquent encore d'expérience à ce très haut niveau..Le sélectionneur portugais devrait aligner un 11 proche de celui qui a tenu tête à l'Espagne lors de la 1ère journée. Ainsi, les tauliers Rui Patricio, Pepe, Jose Fonte, Joao Moutinho, William Carvalho et Cristiano Ronaldo devraient tous être reconduits. Le joueur prêté par le PSG, Gonçalo Guedes, devrait se voir accorder une 2nde chance en soutien de Ronaldo. En revanche, Bernardo Silva s'est montré plutôt décevant et pourrait être remplacé par le toujours remuant Ricardo Quaresma. Pour le Maroc, l'excellent ailier de Leganes, Nordin Amrabat, a été contraint de sortir lors du 1er match, sonné après avoir reçu un choc à la tête. Sa participation n'est pas assurée pour le 2ème match. Par ailleurs, les critiques n'ont pas épargné le milieu de terrain Moubarak Boussoufa et l'attaquant Ayoub El Kaabi, qui pourraient respectivement être remplacés par l'ancien Caennais Fayçal Fajr et l'ancien Strasbourgeois Khalid Boutaïb.Rui Patricio - Cedric, Pepe, Jose Fonte, Guerreiro - William Carvalho, Joao Moutinho - Quaresma (ou Bernardo Silva), Bruno Fernandes (ou Joao Mario), Guedes - Cristiano Ronaldo.Munir - Da Costa, Benatia, Saïss - Harit, Al Ahmadi, Belhanda, Hakimi - Ziyech, Boutaïb (ou El Kaabi), Amrabat (ou Boussoufa).L'attitude affichée par Cristiano Ronaldo lors du 1er match montre que le quintuple Ballon d'Or était en mesure de porter une nouvelle fois à bout de bras sa sélection par son talent et son charisme. Disposant d'un effectif supérieur à celui du Maroc, le Portugal devrait logiquement s'imposer ce mercredi. Après s'être inclinés face à l'Iran lors de la 1ère journée, les Lions de l'Atlas n'ont pas d'autre choix que de se ruer à l'attaque pour l'emporter et ainsi continuer à croire en la qualification. Au regard de la fébrilité affichée par les défenseurs lusitaniens contre l'Espagne, l'arsenal offensif marocain devrait avoir des opportunités pour trouver le chemin des filets. Nous voyons les deux équipes s'illustrer offensivement avec, bien évidemment, un nouveau but de Cristiano Ronaldo.